Başkent polisinden gençlere forma ve krampon hediyesi

Başkent polisi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla 50 gence forma ve krampon yaptırdı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kendi imkanları doğrultusunda gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için 50 gence forma ve krampon yaptırdı.

Bir spor kulübüne üye olan gençler hediyelerini aldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençleri emniyet binasında Altındağ ilçe emniyet müdür yardımcıları Burak Bilir ile Serdar Yıldız ve Anafartalar Polis Merkezi Amiri Gazi Kaygusuz karşıladı.

Yetkililer, ziyaret sonrasında gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

