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Başkent polisinden hırsızlık operasyonu

23.11.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Başkent polisinden hırsızlık operasyonu

Başkent’te 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan D.G.

Başkent’te 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan D.G. isimli şahıs emniyet ekiplerinin yaklaşık 200 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda yakalanarak, tutuklandı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda son 1 haftada ilçe genelinde 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan D.G., izlenilen 200’e yakın güvenlik kamera takibi neticesinde yakalandı. Güvenlik kameralarının takibi sonrasında bindiği aracı tespit eden ekipler yapılan başarılı operasyon ile D.G. isimli şahsı, aracında yakaladı. Şahsın yakalandığında ise hırsızlık yaparken giydiği kıyafetlerin üzerinde olduğu tespit edildi.
Daha önce de, evden, işyerinden ve otodan olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen D.G. hakkındaki tahkikat devam ediyor.

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