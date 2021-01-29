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  4. Başkent polisinden kaçak alkol operasyonu, 30 şüpheli gözaltına alındı

Başkent polisinden kaçak alkol operasyonu, 30 şüpheli gözaltına alındı

29.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğünce gerçekleşen ve Ankara merkezli iki ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğünce gerçekleşen ve Ankara merkezli iki ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 30 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.
Yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen etil alkol, metin alkol ve sahte alkol imalatında kullanılan yan ürünlerle birlikte kaçak yollarla alkol üretip satan şahısları yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Ankara merkezli başlatılan operasyonda Ankara ve Tokat illerinde bulunan 38 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Yapılan operasyon sonucu A.A, H.K, İ.K, M.A, O.O, V.G, M.K, K,A, K.Ö, ile bu şahıslarla irtibatı olan M.G, M.Y, M.Ö, S.A, M.Ü, O.K, A.Ç, İ.K, H.Ç, E.T, A.C, I.S, R.B, M.K, S.K, G.G, Y.T, F.G, E.O, Ç.K, ve E.A isimli 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği kaydedildi.
Yapılan aramalarda ise 305 litre sahte alkollü içki, bin 139 şişe sahte alkollü içki, 850 litre etil alkol, 350 adet el dezenfektanı, 21 adet sahte alkol yapımında kullanılan yan ürün, 36 adet viski etiketi, 150 adet TAPDK bandrolü, 40 adet boş alkollü içki şişesi ile bir adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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