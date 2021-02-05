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Başkent polisinden sınav sorularını önceden ele geçiren FETÖ/PYD üyelerine operasyon: 48 gözaltı

05.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Başkent polisinden sınav sorularını önceden ele geçiren FETÖ/PYD üyelerine operasyon: 48 gözaltı

2005 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ/PYD terör örgütü üyelerince sınavdan önce ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtılmasına yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 48 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ise operasyon ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“05.02.2021 günü 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PYD terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtılmasıyla ilgili olarak; ilimiz merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 48 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

2005 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ/PYD terör örgütü üyelerince sınavdan önce ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtılmasına yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 48 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ise operasyon ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“05.02.2021 günü 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PYD terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtılmasıyla ilgili olarak; ilimiz merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 48 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

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