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Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ankara’da hizmet veren taksiciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın açıklamalarına tepki olarak basın açıklaması yaptı.Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın, Kızılay’a taksilerin girmesini engelleyen bir projeden bahsetmesi üzerine, taksici esnafı ayağa kalktı.Mansur Yavaş’ın, Cebeci - Beşevler arası "troleybüs" raylı sistemi ile vatandaşları Kızılay’a ücretsiz taşıyacağını açıklaması üzerine tepki gösteren taksi esnafı, Kızılay’da açıklaması yaptı.Taksici esnafını temsilen Yalçın Koçaş yaptığı açıklamada, Kızılay’ın trafik için "atardamar" olduğunu belirtti.

Ankara’da hizmet veren taksiciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın açıklamalarına tepki olarak basın açıklaması yaptı.
Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın, Kızılay’a taksilerin girmesini engelleyen bir projeden bahsetmesi üzerine, taksici esnafı ayağa kalktı.
Mansur Yavaş’ın, Cebeci - Beşevler arası "troleybüs" raylı sistemi ile vatandaşları Kızılay’a ücretsiz taşıyacağını açıklaması üzerine tepki gösteren taksi esnafı, Kızılay’da açıklaması yaptı.
Taksici esnafını temsilen Yalçın Koçaş yaptığı açıklamada, Kızılay’ın trafik için "atardamar" olduğunu belirtti. Koçaş, "Kızılay’ın trafiğe kapatılması Ankara için felaket olur. Sayın Mansur Yavaş bunu idrak edememiştir" dedi.
Ayrıca "troleybüs" sisteminin raylı değil, tekerlekli bir sistem olduğunun altını çizen Koçaş, "Cebeci - Beşevler arası troleybüs sistemi yapacağını söylemiştir. Troleybüs tekerlekli otobüstür. Raylı sistem değildir. Kaldı ki Ankara’da, Beşevler - Cebeci arası raylı sistem vardır. Bu ifadelerinden anlaşılıyor ki, Mansur Yavaş Ankara’yı bilmemekle birlikte ne dediğini de bilmemektedir" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ı değil de AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini vurgulayan Koçaş, "Raylı sistem olan yere ’raylı sistem yapacağım’ gibi vaatlerinden anlaşıldığı üzere, Mansur Yavaş ne dediğini, ne vaat edeceğini ve Ankara’yı nasıl yöneteceğini bilmemektedir. Böyle bir anlayışa Türkiye’nin başkenti teslim edilemez. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceğiz" diye konuştu.

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki

Başkent taksicilerinden Mansur Yavaş’a tepki
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