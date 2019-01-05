Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. (AA)

