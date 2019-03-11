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Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:10 | Son Güncelleme

Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sularında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde’de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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