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Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 05:45 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası Çankaya

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