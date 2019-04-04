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Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 04:17 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören İlçesinde bir site içerisinde alacak verecek davası sonucu inşaat mühendisi, demirci ustasını kurşunladı.

Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Olay, saat 01.30 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek konusunda demirci ustası Mesut E. ile kavgaya tutuştu.

Kavganın büyümesi sonucu sitenin içerisinde Mesut E.’yi kurşunlayan inşaat mühendisi İsmail B., aracıyla kaçmaya çalışırken sitenin çıkış kapısında polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Göğsünden vurulan demirci ustası Mesut E. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hüseyin E.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti. Boş kovanları binanın girişinde bulan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören Silahlı kavga

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