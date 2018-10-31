HABER

Başkent'te gece yarısı vahşet! Kız kardeşinin sevgilisini kurşuna dizdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 01:45 | Son Güncelleme

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi bulunduğu belirtilen kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, olayın ardından intihar etti. İntihar eden abi Güray Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Mehmet A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkent'te gece yarısı vahşet! Kız kardeşinin sevgilisini kurşuna dizdi!

Olay, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kız kardeşi ile ilişkisi olduğu nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Güray Y.(32), Mehmet A. (47) ile çarşı içerisinde bulunan bir tekel bayisinde bir araya geldi.

OLAY YERİNDE İNTİHAR ETTİ

Mehmet A.'nın işlettiği bayi içinde bir süre tartışan şahıslar, kısa süre sonra kavgaya tutuştu. Daha sonra yanında getirdiği silahını Mehmet A.'ya doğrultarak ardı ardına ateşleyen Güray Y. şahsı ağır yaraladı. Ardından da namluyu kendi kafasına çeviren Güray Y., olay yerinde intihar etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalleli, hemen polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içinde yerde yatan Mehmet A., ağır yaralı halde Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, iş yeri içindeki güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerini şerit çekerek korumaya alan ekipler, mahalle sakinlerinin de ifadesine başvurdu. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği birimlerine bağlı polisler, Güray Y.'nin cansız bedeni ve dükkan içinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Eyüp'te silahlı market soygunuEyüp'te silahlı market soygunu
GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştıGÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara cinayet

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bu oranlar hiç beklenmiyordu

CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bu oranlar hiç beklenmiyordu

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.