Başkent'te gece yarısı vahşet! Kız kardeşinin sevgilisini kurşuna dizdi!

Olay, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kız kardeşi ile ilişkisi olduğu nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Güray Y.(32), Mehmet A. (47) ile çarşı içerisinde bulunan bir tekel bayisinde bir araya geldi.

OLAY YERİNDE İNTİHAR ETTİ

Mehmet A.'nın işlettiği bayi içinde bir süre tartışan şahıslar, kısa süre sonra kavgaya tutuştu. Daha sonra yanında getirdiği silahını Mehmet A.'ya doğrultarak ardı ardına ateşleyen Güray Y. şahsı ağır yaraladı. Ardından da namluyu kendi kafasına çeviren Güray Y., olay yerinde intihar etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalleli, hemen polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içinde yerde yatan Mehmet A., ağır yaralı halde Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, iş yeri içindeki güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerini şerit çekerek korumaya alan ekipler, mahalle sakinlerinin de ifadesine başvurdu. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği birimlerine bağlı polisler, Güray Y.'nin cansız bedeni ve dükkan içinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

