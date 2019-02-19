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Başkent'te korkunç olay! Üst geçidin korkuluklarına kendini astı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 05:55 | Son Güncelleme

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan Mithatpaşa Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir kişi ipin kopmasıyla ölümden döndü.

Başkent'te korkunç olay! Üst geçidin korkuluklarına kendini astı!

Olay gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ankara Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Mithatpaşa Köprüsü üzerine çıkıp intihar etmek istedi.

Demir korkuluklara bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini sallandıran şahıs, ipin kopması ile yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

DÜŞME SESİNİ DUYANLAR POLİSİ ARADI

Yaralının düşme sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bildirilen bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralının boynundaki ipi keserek çıkaran sağlık ekipleri yaralıyı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı.

ARABA ÇARPMA SESİ DUYDUK

Olayın görgü tanıklarından Şükrü Keleş, ekmek almaya giderken araba çarpma sesi duyduğunu ve olay yerine gittiğinde yaralı şahsı gördüğünü ifade etti. Keleş, “Gelip baktığımızda ip boğazından çıkıp ağzına dayanmıştı. Arabanın üstüne ayak ile düşmüş araba da gidince yere düşmüş kafasını kaldırıma çarpmış. Kendini asmış ip kopmuş Allah'tan o sırada altından araba geçiyormuş arabanın üzerine düşmüş.” diye konuştu.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Ankara Çankaya intihar girişimi Mithatpaşa Köprüsü

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