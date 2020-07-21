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  4. Başkent’te şaşırtan olay! Kamyonun üzerine devrildi

Başkent’te şaşırtan olay! Kamyonun üzerine devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

Ankara'da yol kenarında duran kamyonun üzerine dev çınar ağacı devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Ulus’ta Çankırı Caddesi üzerinde yer alan büyük bir çınar ağacı, saat 14.25 sıralarında, yol üzerinde seyreden 06 BZG 633 plakalı bir kamyonun üzerine devrildi. Araçta bulunan 2 kişide herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken kamyon ağır hasar aldı. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemelerini yapmalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yarım asırlık çınar ağacını hızar yardımı ile keserek kaldırdı. Ayrıca işlemleri yapılan kamyonun da kaldırılmasının ardından tek yönlü kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. (İHA)

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