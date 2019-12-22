Başkent’te servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sıddık O. yönetimindeki servis aracı 134. Sokaktan iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı sırada önce hareket halindeki özel halk otobüsüne yan kısmından daha sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 5 kişi yaralanırken 3 araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. (İHA)

