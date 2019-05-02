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Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 04:07 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde kimliği belirsiz şahıslar emlakçı dükkanına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!

Olay, gece yarısı saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Özevler Mahallesi 938. Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar otomobilleriyle geldikleri bir emlakçı dükkanının önünde durarak pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin suç mahallinde yaptığı incelemede, 2 adet boş kartuş ve bir adet komando bıçağı muhafaza kılıfı bulundu. Otomobilleriyle ateş ederek kaçan şüphelileri arama çalışması başlatan polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken boş kartuşlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı.

"DİREK SOKAĞA ÇIKTIK"

Silah seslerini duyduğunu iddia eden Sadık Ahmet Teker ise, “Arkadaşlarla maç izlerken 3 el silah sesi duyduk. Direk sokağa çıktık. Baktık hafif bir tartışma var. Daha sonra dağıldılar ve polisler geldi” ifadelerini kullandı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara pompalı tüfek silahlı saldırı

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