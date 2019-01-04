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Başkentte ve Konya'da son dakika dev operasyonlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Son dakika habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başkentte ve Konya'da son dakika dev operasyonlar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Konya TSK Ankara

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