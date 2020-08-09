Başkent Washington'da Silahlı Çatışma

ABD'nin başkenti Washington'da Pazar erken saatlerde Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için getirilen kısıtlayıcı uygulamaları ihlal eden büyük bir açık hava partisi sırasında en az üç silahlı saldırgan, kalabalığın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşında bir gencin öldüğü, 20 kişininse yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenledikleri basın toplantısında, silahlı kişilerin başkentin güneydoğusunda yüzlerce kişinin bir araya geldiği mahalle partisinde kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Belediye Başkanı Bowser, yerel basının ”izinsiz mahalle partisi” olarak tanımladığı etkinliğin, Washington'un Corona salgınına karşı yürürlüğe giren ve 50 kişiden daha kalabalık grupların bir araya gelmesini yasaklayan talimatı ihlal ettiğini kaydetti.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ise mahalledeki partide çok sayıda Corona virüsü taşıyan kişi olabileceğini ima ederek, ”Corona salgını sırasında kentimizde bu gibi kalabalık etkinliklere göz yumamayız. Bu çok tehlikeli” dedi.