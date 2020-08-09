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Başkent Washington'da Silahlı Çatışma

09.08.2020 22:10 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington'da Pazar erken saatlerde Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaları ihlal eden bir açık hava partisi sırasında en az üç silahlı saldırgan, kalabalığın üzerine ateş açtı. 17 yaşında bir gencin öldüğü, 20 kişininse yaralandığı bildirildi

Başkent Washington'da Silahlı Çatışma

ABD'nin başkenti Washington'da Pazar erken saatlerde Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için getirilen kısıtlayıcı uygulamaları ihlal eden büyük bir açık hava partisi sırasında en az üç silahlı saldırgan, kalabalığın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşında bir gencin öldüğü, 20 kişininse yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenledikleri basın toplantısında, silahlı kişilerin başkentin güneydoğusunda yüzlerce kişinin bir araya geldiği mahalle partisinde kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Belediye Başkanı Bowser, yerel basının ”izinsiz mahalle partisi” olarak tanımladığı etkinliğin, Washington'un Corona salgınına karşı yürürlüğe giren ve 50 kişiden daha kalabalık grupların bir araya gelmesini yasaklayan talimatı ihlal ettiğini kaydetti.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ise mahalledeki partide çok sayıda Corona virüsü taşıyan kişi olabileceğini ima ederek, ”Corona salgını sırasında kentimizde bu gibi kalabalık etkinliklere göz yumamayız. Bu çok tehlikeli” dedi.

Newsham, en az üç silahlı kişinin geceyarısından sonra çıkan kavga sırasında kalabalığa ateş ettiğini, biri polis 21 kişiyi vurduğunu söyledi.

Yaralanan kadın polisin hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Newsham, yaralılar arasında en az 11 kadının daha olduğunu kaydetti.

17 yaşındaki Christopher Brown ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Newsham, yaralananların çoğunun yetişkin olduğunu, polis memuru dışında hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Bowser, uzun süredir evlerinden dışarı çıkmayan kent sakinlerinin sağlık yetkililerinin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye başladığının altını çizdi.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ise polisin kalabalığı dağıtmaya çalıştığını, ancak yeterli sayıda polis memuru olmadığı için başarılı olamadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, kalabalığa ateş açan şüphelilere ilişkin ayrıntı paylaşmadı, ancak olay yerinde tabanca ve benzeri silahlar ele geçirildiğini bildirdi.

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