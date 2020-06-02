Başkent Washington’da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltı işlemi sırasında polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte gösteriler devam ediyor. Son olarak başkent Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağını Pazartesi ve Salı akşamlarını kapsayacak şekilde uzattı. Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kararıyla New York da Pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentler arasına girdi.

Başkent Washington’da Pazar gece saat 11.00’den sabah 6.00’ya kadar süren yasak, Pazartesi ve Salı akşam 7.00’den itibaren uygulanacak. Yasak, sabah 6.00’ya kadar kadar devam edecek. Gazeteciler ve zaruri işlerde çalışanlar yasak kapsamında olmayacak.

Ülkede medeni haklar savunucusu Dr.Martin Luther King Jr.'ın 1968 yılında suikast sonucu öldürülmesinden sonra patlak veren sosyal ayaklanmalardan bu yana, ilk kez bu kadar çok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor.