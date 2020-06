Başkent Washington’da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltı işlemi sırasında polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte gösteriler devam ediyor. Son olarak başkent Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağını Pazartesi ve Salı akşamlarını kapsayacak şekilde uzattı. Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kararıyla New York da Pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentler arasına girdi.

New York’ta da protesto gösterilerinde şiddet ve yağmanın artması, sokağa çıkma yasağı kararını beraberinde getirdi.

New York’ta da sokağa çıkma yasağı

New York Valisi Andrew Cuomo, WAMC radyo kanalına verdiği röportajda, Pazartesi gecesi 11.00 ile sabah 5.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve bu saatler arasında asayişi sağlamak amacıyla 8 bin polisin görev yapacağını kaydetti.

Yetkililer, daha önce karşı çıktıkları sokağa çıkma yasağını, son 48 saatte kentte yaşanan protestolardaki şiddet ve yoğun yağmalama olayları nedeniyle yeniden değerlendirmeye karar vermişti.

New York Valisi Cuomo, daha önce yaptığı açıklamada; “Dün gece, önceki gece New York kentinde hiç hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Belediye Başkanıyla sokağa çıkma yasağı ilan etme konusunu değerlendiriyoruz. Dün gece yağmacılar sokaktaydı. Bu durum iş sahipleri ve tüm New Yorklular için kötü. Bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum” demişti.

Vali Cuomo, Ulusal Muhafızlar’ın New York kentinde görev için hazır olduğunu belirtmiş, ‘‘New York polisi Amerika’nın en büyük kolluk gücü. Bazı kentlerde protesto olaylarında sayıca az olan polis güçleri yetersiz kalınca ulusal muhafızlar görevlendirildi. Şu an için New York polisinin yeterli olacağını düşünüyorum” diye konuşmuştu.