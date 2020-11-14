Başkent Washington’da Trump Destekçilerinden Protesto

Oath Keepers (Yeminini Tutanlar) ve Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı milis grupların üyelerinin de başkentteki protestoya katılması bekleniyor.

Başkent Washington’da düzenlenecek protestoya aşırı sağcı isimlerin katılması bekleniyor. Bu kişiler arasında komplo teorilerini sık sık paylaşan ve dile getiren Infowars adlı internet sitesinin kurucusu Alex Jones ve kendisini Amerikan Milliyetçisi olarak tanımlayan Nicholas Fuentes de yer alıyor.

Başkan Trump herhangi bir kanıt sunmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmiş, Twitter hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunmuştu. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de seçimin kendilerinden çalındığını iddia etmişlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre aldığı yenilgiyi açıkça kabul etmekten kaçınırken, destekçilerinin başkent Washington’da gösteri düzenlemesi planlanıyor. Milis gruplarının da katılmasının beklendiği gösterilerde silah taşınması yasak.

Cumartesi günü başkentte düzenlenecek protesto sosyal medyada, Başkan Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” sloganına gönderme yapılarak, “1 Milyon MAGA Yürüyüşü”, “Trump İçin Yürüyüş” ve “Seçimin Çalınmasını Durdurun” gibi isimlerle anılıyor.

Sol kanattan da bazı göstericilerin karşı protesto düzenlemesi planlanıyor.

Trump: “Belki uğrayıp bir merhaba derim”

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin düzenleyeceği protesto gösterileri için Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Verilen büyük desteği özellikle de başta başkent Washington’daki büyük gösteri dahil tüm ülkede baş gösteren bu doğal mitingleri görmek çok heyecan verici. Belki uğrayıp bir merhaba derim” diye yazdı.

Güvenlik güçleri ve polis, seçim döneminde radikal bazı grupların da katıldığı şiddet olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuş; ancak endişe edilen olaylar şu ana kadar yaşanmamıştı.

Aşırıcı gruplar konusunda bilgisi olan uzmanlar, başkent Washington’daki gösterilerin karşıt grup göstericilerle çatışma olması halinde şiddet olaylarına dönüşebileceğini belirtiyor.