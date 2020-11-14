Başkent Washington’da Trump Destekçilerinden Protesto

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre aldığı yenilgiyi açıkça kabul etmekten kaçınırken, destekçilerinin başkent Washington’da gösteri düzenlemesi planlanıyor. Milis gruplarının da katılmasının beklendiği gösterilerde silah taşınması yasak.
Başkan Trump herhangi bir kanıt sunmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmiş, Twitter hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunmuştu. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de seçimin kendilerinden çalındığını iddia etmişlerdi.
Başkent Washington’da düzenlenecek protestoya aşırı sağcı isimlerin katılması bekleniyor. Bu kişiler arasında komplo teorilerini sık sık paylaşan ve dile getiren Infowars adlı internet sitesinin kurucusu Alex Jones ve kendisini Amerikan Milliyetçisi olarak tanımlayan Nicholas Fuentes de yer alıyor.
Oath Keepers (Yeminini Tutanlar) ve Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı milis grupların üyelerinin de başkentteki protestoya katılması bekleniyor.
Karşı protesto düzenlenmesi de bekleniyor
Cumartesi günü başkentte düzenlenecek protesto sosyal medyada, Başkan Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” sloganına gönderme yapılarak, “1 Milyon MAGA Yürüyüşü”, “Trump İçin Yürüyüş” ve “Seçimin Çalınmasını Durdurun” gibi isimlerle anılıyor.
Sol kanattan da bazı göstericilerin karşı protesto düzenlemesi planlanıyor.
Trump: “Belki uğrayıp bir merhaba derim”
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin düzenleyeceği protesto gösterileri için Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Verilen büyük desteği özellikle de başta başkent Washington’daki büyük gösteri dahil tüm ülkede baş gösteren bu doğal mitingleri görmek çok heyecan verici. Belki uğrayıp bir merhaba derim” diye yazdı.
Güvenlik güçleri ve polis, seçim döneminde radikal bazı grupların da katıldığı şiddet olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuş; ancak endişe edilen olaylar şu ana kadar yaşanmamıştı.
Aşırıcı gruplar konusunda bilgisi olan uzmanlar, başkent Washington’daki gösterilerin karşıt grup göstericilerle çatışma olması halinde şiddet olaylarına dönüşebileceğini belirtiyor.
“Katılacak grupları takip ediyoruz, silah taşınması yasak”
Washington’un İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Christopher Rodriguez, Cumartesi günkü gösterilere katılacaklarını açıklayan ve her biri yaklaşık 10 kişiden oluşan on ayrı grubu takip ettiklerini söyledi.
Amerikalı yetkili Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Büyük rakamlardan bahsettiğimiz düşünülmesin” ifadelerini kullandı.
Rodriguez, gösterilere katılanların silah taşımalarına izin verilmeyeceğini ve şiddet olaylarına da müsaade edilmeyeceğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi’ne yürüyecekler
Bir grup Trump destekçisi araçlarıyla başkent Washington’a Cuma gününden itibaren gelmeye başladı.
Trump destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza yakınlarında toplanarak daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne yürümeleri bekleniyor.
Merkezi Florida’da bulunan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio, başkentteki gösterilere yaklaşık 250 kişinin katılmasını beklediğini söyledi. Gösterilerde şiddet olayının yaşanmasını beklemediğini belirten Tarrio, başkent Washington’da uygulanan silah kurallarına uyacaklarını belirtti.
Trump yanlısı Oath Keepers adlı grubun ldieri Stewart Rhodes, yaptığı yazılı açıklamada, grubunun gösterilerde "güvenlik konusunda destek vereceğini" söyledi.