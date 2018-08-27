Başkente ilk hac kafilesi döndü

Sabire Yılmaz da mutluluğunu dile getirerek hac ibadetinin zor olmadığını ve görevlilerin çalışmasından memnun kaldığını kaydetti.

Eşi Sabire Yılmaz ile hacca giden Musa Yılmaz da hac ibadetini yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek "Allah herkesin haccını kabul etsin. İlk defa hacca gittim. Tabii biraz zor oluyor ama güzel zorluk. Herkese nasip olmasını dilerim." diye konuştu.

Kutsal topraklara eşiyle gittiğini ifade eden Oruç, hac ibadetinin herkese nasip olması için dua ettiğini söyledi.

Hacılardan Mahmut Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda hac ibadetini yaptığını ve güzel duygular yaşadığını belirtti.

- "Biraz zor oluyor ama güzel zorluk"

Duygusal anların yaşandığı karşılamada, bazı hacılar ve yakınları ağladı.

- "Hac gençken yapılırsa daha kolay daha güzel oluyor"

Serkan Çömen de hacca gitmek için geçen yıl başvurduğunu ve bu yıl nasip olduğunu belirtti.

Hacı adaylığının bu yıl yedekten çıktığını anlatan Çömen, "Demek ki nasibimiz varmış. Babam, annem burada, sekiz yıldır çıkmadı, bana çıktı. Hayırlısıyla yapıp geldik, inşallah Rabb'im kabul eder." ifadesini kullandı.

Çömen, Diyanet İşleri Başkanlığının güzel bir hac organizasyonu yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hac ibadeti meşakkatli bir ibadet. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım bunu bana kolaylaştır' diye dua etmiş hac ibadeti için. Ben şuna inanıyorum, bütün genç kardeşlerimiz hacca yazılsınlar. Hac gençken yapılırsa daha kolay, daha güzel oluyor. Ben oğullarımı 30'lu yaşlarda hacca yazdırmayı ve göndermeyi planlıyorum nasip olursa."

