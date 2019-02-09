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Başkent’e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’de trafik kazasında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik’in Ankara’daki baba ocağına ateş düştü.Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı kovalarken kaza yaptı.

Gaziantep’de trafik kazasında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik’in Ankara’daki baba ocağına ateş düştü.
Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı kovalarken kaza yaptı. Ekip otosunu süren 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada şehit olan Çelik’in yanında bulunan Komiser Yardımcısı Burak Z. ise ağır şekilde yaralandı.
Şehit Çelik’in, Ankara Eryaman Güzelkent Mahallesi’nde bulunan baba evine acı haberin gelmesin ardından Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokakta ise taziye çadırı kuruldu. Şehit Çelik, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elvanköy mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

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