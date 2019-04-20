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Başkent’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın (26) Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın şehadet haberinin, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın (26) Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın şehadet haberinin, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu.
Yener Kırıkçı’nın dayısı Yüksel Tuzcu’nun da 1993 yılında Hakkari’nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu’na PKK’lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

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