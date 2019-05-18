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Başkent’e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin Ankara’daki evine ateş düştü.Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde dün gece saatlerinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında 1 Komiser yardımcısı şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.Şehit olan Özel Harekat Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin (28) Ankara Karapürçek’te bulunan evine sabah erken saatlerinde şehit ateşi düştü.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin Ankara’daki evine ateş düştü.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde dün gece saatlerinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında 1 Komiser yardımcısı şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.
Şehit olan Özel Harekat Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin (28) Ankara Karapürçek’te bulunan evine sabah erken saatlerinde şehit ateşi düştü. Şehidin ailesi haberi alır almaz Urfa’ya hareket etti. Evli ve iki kız babası olan şehit Komiser yardımcısı Kayadibi’nin, çocuklarının biri 4 yaşında diğeri ise 5 aylıktı. Şehit haberinin aileye verilmesiyle bina önünde taziye çadırları kurulurken, komşuları binayı Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca, şehidin meslektaşları taziyenin yapıldığı eve ziyarette bulundu.
“Kendisi çok iyi birisiydi, karıncayı dahi incitmezdi”
İHA muhabirine konuşan Şehit Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin dayısı Osman Dişlikaya, “Şehidimiz yeğenim olur. Sabah saatlerinde haber aldık zaten, acımız büyük zaten kendisi de genç, iki tane çocuğu vardı biri 4 yaşında biri de 5 aylık, kendisi çok iyi birisiydi, karıncayı dahi incitmezdi” ifadelerini kullandı.
“Ülkemizin bu terör örgütünden kurtulması lazım”
Türkiye’nin terör belasından kurtulması gerektiğini söyleyen Dişlikaya, “Vatan sağ olsun diyorum. Ülkemizin bu terör örgütünden, terör belasından kurtulması lazım. Allah, devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

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