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Başkent’e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:26 | Son Güncelleme

Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara’da yaşayan ailelerine şehadet haberi ulaştı.Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) ve Astsubay üt çavuş Cengiz Toker şehit oldu.Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Jandarma Teğmen Keskin, Ankara Mamak’ta bulunan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi.

Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara’da yaşayan ailelerine şehadet haberi ulaştı.
Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) ve Astsubay üt çavuş Cengiz Toker şehit oldu.
Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Jandarma Teğmen Keskin, Ankara Mamak’ta bulunan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi. 8 kardeş olan Keskin’in cenazesi yarın Niğde’de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin’in babası Mümin Keskin’in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.
Astsubay üstçavuş Cengiz Toker (27) Ankara’da yaşayan eşine şehadet haberi ulaştı. Ankara Etimesgut Tunahan Mahallesi Yardımcı sitesinde oturan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi. 15 Haziran’da evlenen Toker’in vasiyeti üzerine Ankara şehitliğinde bulunan şehit komutanının yanına defnedileceği belirtildi.
Şehit haberinin ailelere verilmesiyle bina önünde taziye çadırları kurulurken, komşuları binayı Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca, şehitlerin meslektaşları taziyenin yapıldığı eve ziyarette bulundu.

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