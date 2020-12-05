Başkent’e sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Başkent’te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsün sebebiyle Türkiye’de vaka sayılarının artması ile birlikte tedbirlerde sıklaştırıldı. Bu kapsamda Cuma akşamı 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama ile birlikte Ankara’nın en yoğun yerlerinden olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı’nda sadece kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vardı. Başkentlilerin yoğun olarak bulunduğu bir diğer yer olan Yüksel Caddesi’nde boş kalması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Emniyet güçlerinden sıkı denetleme

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren Türk Polis Teşkilatı’da görevinin başında olmaya devam ediyor. Alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetleyen polisler araçları ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolleri yapıyor.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’e kadar aralıksız devam edecek.

