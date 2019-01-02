HABER

Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ana arterlerde yol tuzlama çalışması yaptı

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, başkentte yeni yılın ilk kar yağışının gün içinde aralıklarla ve karla karışık yağmurlu olarak devam edeceği bildirildi.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldıDenizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı
Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkent kar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara yeniden beyaza büründü

Ankara yeniden beyaza büründü

Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.