"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan barış yok"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış ve güvenliğin olmayacağını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Sözcü Ebu Radine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Batı Şeria'da güvenlik sorumluluğunu koruması gerekir." sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ebu Radine, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan barış ve güvenlik yok." ifadesini kullandı.

Sözcü Ebu Radine, Netanyahu'nun açıklamalarının, İsrail hükümetinin barış fırsatlarını yıkmakta ısrarlı olduğunu, hala tehlikenin, gerilimin ve tıkanıklığın devam etmesini sağlayacak mazeretler ve boş argümanlar aramaya devam ettiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Batı Şeria'da güvenlik sorumluluğunu koruması gerekir." demişti.