"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan barış yok"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış ve güvenliğin olmayacağını söyledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Sözcü Ebu Radine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Batı Şeria'da güvenlik sorumluluğunu koruması gerekir." sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ebu Radine, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan barış ve güvenlik yok." ifadesini kullandı.
Sözcü Ebu Radine, Netanyahu'nun açıklamalarının, İsrail hükümetinin barış fırsatlarını yıkmakta ısrarlı olduğunu, hala tehlikenin, gerilimin ve tıkanıklığın devam etmesini sağlayacak mazeretler ve boş argümanlar aramaya devam ettiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İsrail'in, Batı Şeria'da güvenlik sorumluluğunu koruması gerekir." demişti.
Netanyahu, gelecekte kabul edecekleri Filistin varlığını "devletten daha az, özerklikten daha çok" olarak nitelendirmişti.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
- Oslo Anlaşması
İsrail ile Filistin arasındaki barış çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.
Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle İsrailli bir sağcının suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir Arafat da hazır bulunmuştu.
Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum