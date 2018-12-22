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Başkenti hareketlendiren söylenti! Binali Yıldırım vazgeçti

SEÇİM HABERLERİ  | 22.12.2018 08:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının konuşulmaya başlamasından itibaren Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceği tartışılıyordu. Hem AK Parti içinde, hem de muhalefet cephesinde Yıldırım'ın aday olması durumunda Meclis Başkanlığı görevini sürdürmesinin 'etik' olmayacağı görüşü gündeme getirilmişti. Yıldırım'ın da, istifa etmesinin daha doğru olacağını düşündüğü, ancak son birkaç günde yaşanan gelişmelerden sonra bu düşünceden vazgeçme aşamasına geldiği öğrenildi.

Başkenti hareketlendiren söylenti! Binali Yıldırım vazgeçti

Edinilen bilgilere göre, Binali Yıldırım, aday olarak açıklanmasından sonra Meclis Başkanlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda hukukçulardan görüş sordu. Seçim hukuku konusunda, hukukçuların Yıldırım'a, 'Meclis başkanının milletvekilliğine aday olması durumunda nasıl istifa mecburiyeti yoksa belediye başkanlığı adaylığı konusunda da bir zorunluluk yok' görüşünü bildirdiği öğrenildi.

Anayasanın 94. maddesinde "TBMM Başkanı, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" hükmü yer alıyor. Yıldırım'ın kampanya sürecinde yürüteceği çalışmaların da 'parti faaliyeti' değil, 'seçim çalışması' niteliğinde olacağı, bu sebeple anayasadaki tarafsızlık ilkesine aykırı olmayacağı görüşü ortaya çıktı.

3 MART'A KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜREBİLİR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti kurmaylar, Yıldırım'ın YSK tarafından kesin aday listelerinin açıklanacağı 3 Mart'a kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdüreceğini dile getiriyor. Kulislerde, seçimler nedeniyle Meclis tatile gireceğinden, Yıldırım'ın 19 Şubat'a kadar istifa edeceği ve bu tarihe kadar yeni Meclis Başkanının seçileceği değerlendirmesi de yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Yıldırım'ın önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü belirtildi. Bu görüşmede, Meclis Başkanlığından istifa sürecinin yanı sıra, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylıkları konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. Erdoğan'ın, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifasına şimdilik gerek olmadığı görüşünü dile getirdiği ileri sürülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce Yıldırım'ın istifasına gerek olmadığını açıklamıştı.

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