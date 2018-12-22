Başkenti hareketlendiren söylenti! Binali Yıldırım vazgeçti

Edinilen bilgilere göre, Binali Yıldırım, aday olarak açıklanmasından sonra Meclis Başkanlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda hukukçulardan görüş sordu. Seçim hukuku konusunda, hukukçuların Yıldırım'a, 'Meclis başkanının milletvekilliğine aday olması durumunda nasıl istifa mecburiyeti yoksa belediye başkanlığı adaylığı konusunda da bir zorunluluk yok' görüşünü bildirdiği öğrenildi.

Anayasanın 94. maddesinde "TBMM Başkanı, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" hükmü yer alıyor. Yıldırım'ın kampanya sürecinde yürüteceği çalışmaların da 'parti faaliyeti' değil, 'seçim çalışması' niteliğinde olacağı, bu sebeple anayasadaki tarafsızlık ilkesine aykırı olmayacağı görüşü ortaya çıktı.

3 MART'A KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜREBİLİR



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti kurmaylar, Yıldırım'ın YSK tarafından kesin aday listelerinin açıklanacağı 3 Mart'a kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdüreceğini dile getiriyor. Kulislerde, seçimler nedeniyle Meclis tatile gireceğinden, Yıldırım'ın 19 Şubat'a kadar istifa edeceği ve bu tarihe kadar yeni Meclis Başkanının seçileceği değerlendirmesi de yapılıyor.