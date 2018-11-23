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Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 08:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadesini kullandı.

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü "Bomba sözler: TBMM'yi kapatacaklar" başlıklı yazısında milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin lira olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini sürdürenlerin eline ise yaklaşık 90 bin lira geçtiğini belirtti. Öte yandan, Salı-çarşamba-perşembe genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan olduğunu aktaran Öztürk, söz konusu değişiklik yaşandığı takdirde vekillerin ayda 8 gün çalışacağını kaydetti. Öztürk, bunun yanı sıra İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka nedenler olduğunu öne sürdüğünü belirterek köşesinde Türkkan'ın iddialarına yer verdi.

"AMAÇ: TBMM'Yİ KAPATMAK"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'yi, perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu, bu durumun parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından biri olduğunu iddia etti. Parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını öne süren Türkkan, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu savundu. Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadesini kullandı.

" AK PARTİLİ İSİM 'İTTİFAK ARTIK ZORUNLU HALE GELDİ' DEDİ"

Öztürk, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Hemen tüm siyasi partilerde yerel seçimlerde işbirliği konuşuluyor. İYİ parti cephesinden siyasetteki gelişmeleri Lütfü Türkkan'la konuştuk. “16 yıldır iktidarda olan AKP, artık tek başına seçeme giremeyecek kadar yorgun, tükeniş sendromunu iliklerine kadar yaşıyor. Bastonsuz yürüyemeyen yaşlı adam görüntüsü veriyor” diyor. Türkkan, şöyle devam ediyor:

“AKP'li arkadaşlarımızla konuştuğumda aynı ifadeleri kullanıyorum. Partinin önemli isimlerinden birisi, ‘Kabul edelim ya da etmeyelim İYİ Parti diye bir gerçek var. Yeni kurulmasına rağmen pastadan yüzde 10 pay aldı. Bu gerçek karşısında ittifak artık zorunlu hale geldi' dedi. İYİ Parti, kendisine oy veren 5 milyon vatandaşın hakkını, hukukunu koruyacak, bütün siyasi manevraları sonuna kadar yapacak. İYİ Parti'nin yerel seçimlerden daha da güçlenerek çıkacağını biliyoruz. Sola hep soğuk bakan Türk seçmeninin, iktidar alternatifi İYİ Partidir. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP, AKP'nin çöküş sürecine dahil olarak kendisi de bu süreci AKP ile birlikte yaşamayı tercih etti”


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Lütfü Türkkan İYİ parti Saygı Öztürk ak parti TBMM meclis

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
TAMAMEN YIKILSIN DAHA İYİ OLUR.YIKILIRKEN MHP VE AKP VEKİLLERİDE İÇİNDE OLMASINI TEMENNİ EDERİM.
FETO nyahu partisi bi susun da molla sansınlar
meclisi bilmemde milletvekilliği saçmalığı tamamen kaldırılmalı... bizim vekilimiz olun diye seçtiğimiz insanlar kendini bizlerden, milletten üstün görmeye başladı... Bu ulke icin gecesini gunduzune katip calisanlarin sayısı. çok az. kim oldukları da belli zaten.. feri kalani ne işe yarıyor ? hiç bir işe yaramiyorlar.. tek yaptıkları yüklü maaş alıp birbirlerini yenek, halkı birbirine kışkırtmak, araya nifak sokmak ws ws ws...
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