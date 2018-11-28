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Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.11.2018 07:07 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçiminde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olacağı iddia edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, ilana giden süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile tartıştığı öne sürüldü. Bu tartışmadan dolayı AK Parti'nin İstanbul adayının açıklanamadığı iddia edildi.

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayını açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yaşandığı iddia edilen kavganın yattığı ileri sürüldü.

Albayrak'ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım'ın bu duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Yıldırım'ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği iddia edildi. Yıldırım'ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı ileri sürüldü.

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