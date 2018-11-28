Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayını açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yaşandığı iddia edilen kavganın yattığı ileri sürüldü.

Albayrak'ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım'ın bu duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Yıldırım'ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği iddia edildi. Yıldırım'ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı ileri sürüldü.

