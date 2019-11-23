Başkentin 2020 yılı bütçesi 11,9 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı 16. oturumunda, belediyenin 2020 mali yılı gelir gider bütçesini, 7 milyar 150 milyon lira olarak karara bağladı. ASKİ'ye ayrılan yaklaşık 2,1 ve EGO'ya ayrılan 1,8 milyar lirayla toplamda 11,9 milyar lirayı bulan başkent bütçesi kabul edildi.

ABB Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, başkanlık yazısı ile meclise sunulan Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı 7 milyar 150 milyonluk bütçesinin yanı sıra ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin performans planlamalarını içeren komisyon raporları, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 950 milyon lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 1 milyar 820 milyon lira olmak üzere, toplamda 11 milyar 920 milyon lirayı bulan bütçe Belediye Meclisinden geçti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyeleri söz alarak, ilgili komisyon raporlarına ilişkin meclise bilgi verdi.

Bütçe görüşmeleri ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, parti olarak Büyükşehir Belediyesinin komisyona sunduğu 2020 mali yılı bütçesinde kısıtlamaya gitmediklerini, usul noktasında değişiklik yaptıklarını ifade ederek, Yavaş tarafından kentte yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarını yetersiz bulduğunu vurguladı.