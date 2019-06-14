Başkentin camileri yaz Kur'an kurslarına hazır

SEFA ŞAHİN - Ankara'daki 3 bin 118 cami, bin 500 Kur'an kursu ve bazı okullar, eğitim görecek öğrenciler için hazır hale getirildi.

Ankara İl Müftülüğünce "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısıyla 17 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kurslarına davet edilen gençler ve çocuklar, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlaka dair konularının yanı sıra elifba cüzü ve Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenecek.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kursları için bu yıl kentteki cami, Kur'an kursu ve bazı okullarda 10 bin civarında öğreticinin görev alacağını bildirdi.

Bu kapsamda hedefi her zaman yüksek tutarak bütün gençlere ve çocuklara ulaşmaya çalışacaklarını vurgulayan Sönmezoğlu, "TÜİK'in raporuna göre kentte yaz Kur'an kurslarına katılabilecek 7-17 yaşlarında yaklaşık 850 bin gencin bulunduğu tespit edildi. Kurslarda geçen yıl 160 bin öğrenciye eğitim verilirken bu yılki hedefimizi 250 bin olarak belirledik." diye konuştu.

Bu araştırmayı mahalle bazında da yapmayı planladıklarını, din görevlisinin kendi bulunduğu bölgede ne kadar gencin olduğunu önceden bilmesi durumunda daha iyi bir çalışma yapabileceğini anlatan Sönmezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: