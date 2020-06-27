Başkentin Eyalet Olmasına Temsilciler Meclisi’nden Onay

Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor. Cumhuriyetçi senatörler ve Başkan Trump’ın tasarıya sert muhalefetleri nedeniyle, başkente eyalet statüsü verilmesi girişiminin Temsilciler Meclisi’nin ötesine geçmesi beklenmiyor. Ancak yıllar sonra bu konuya ilişkin bir tasarının Temsilciler Meclisi’nde yeniden oylanmasının, Demokratlar’ın siyasi olarak duruşlarını gösterme imkanı verdiği yorumu yapılıyor.

Temsilciler Meclisi Beyaz Saray ve federal kurumlara ev sahipliği yapan başkentin Amerika’nın 51. eyaleti olması için Cuma günü oylama yaptı. Başkent Washington’a eyalet statüsü verilmesi, Temsilciler Meclisi’nde 27 yıl sonra ilk kez oylandı

Trump geçtiğimiz ay New York Post’a yaptığı bir açıklamada, ‘’D.C. hiçbir zaman eyalet olmayacak çünkü bu büyük olasılıkla iki Demokrat senatörün daha gelmesi demek. Yok, almayayım. Böyle bir şey asla olmayacak’’ ifadesini kullanmıştı.

Başkent halkı bugüne kadar hep Demokrat belediye başkanı seçti. Demokrat ve liberal bir seçmen kitlesine sahip Washington’a eyalet statüsü verilmesinin, Cumhuriyetçiler’in Senato’da çoğunluk parti olmasını daha zor hale getirebileceği yorumları yapılıyor.

Washington, D.C.’ye eyalet statüsü verilmesi yönündeki tartışmalar, ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların yaygınlaşmasıyla beraber federal yönetim ve yerel hükümetler arasında yaşanan gerilimin ardından tekrar gündeme gelmişti. Temsilciler Meclisi’nde Washington, D.C.’yi temsil eden ancak oy hakkı bulunmayan Kongre üyesi Eleanor Holmes Norton, ‘’Kongre’nin önünde iki seçenek var: Ülkemizin başkentinde ikamet eden 705 bin Amerikan vatandaşı üzerinde demokratik olmayan uygulamayı devam ettirmek ya da ülkemizin umut ve ideallerinin gereğini yerine getirmek’’ diye konuştu.