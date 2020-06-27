Başkentin Eyalet Olmasına Temsilciler Meclisi’nden Onay

Amerika’nın başkenti Washington’un resmi statüsünün ‘eyalet’ olarak değiştirilmesini öngören tasarı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan tarihi oylamada kabul edildi.
Temsilciler Meclisi Beyaz Saray ve federal kurumlara ev sahipliği yapan başkentin Amerika’nın 51. eyaleti olması için Cuma günü oylama yaptı. Başkent Washington’a eyalet statüsü verilmesi, Temsilciler Meclisi’nde 27 yıl sonra ilk kez oylandı
Tasarı, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde 180’e karşı 232 oyla kabul edilirken, tasarıyı reddeden tek Demokrat temsilci Minnesota eyaletinden Collin Peterson oldu.
Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor. Cumhuriyetçi senatörler ve Başkan Trump’ın tasarıya sert muhalefetleri nedeniyle, başkente eyalet statüsü verilmesi girişiminin Temsilciler Meclisi’nin ötesine geçmesi beklenmiyor. Ancak yıllar sonra bu konuya ilişkin bir tasarının Temsilciler Meclisi’nde yeniden oylanmasının, Demokratlar’ın siyasi olarak duruşlarını gösterme imkanı verdiği yorumu yapılıyor.
Trump geçtiğimiz ay New York Post’a yaptığı bir açıklamada, ‘’D.C. hiçbir zaman eyalet olmayacak çünkü bu büyük olasılıkla iki Demokrat senatörün daha gelmesi demek. Yok, almayayım. Böyle bir şey asla olmayacak’’ ifadesini kullanmıştı.
Başkent halkı bugüne kadar hep Demokrat belediye başkanı seçti. Demokrat ve liberal bir seçmen kitlesine sahip Washington’a eyalet statüsü verilmesinin, Cumhuriyetçiler’in Senato’da çoğunluk parti olmasını daha zor hale getirebileceği yorumları yapılıyor.
Washington, D.C.’ye eyalet statüsü verilmesi yönündeki tartışmalar, ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların yaygınlaşmasıyla beraber federal yönetim ve yerel hükümetler arasında yaşanan gerilimin ardından tekrar gündeme gelmişti. Temsilciler Meclisi’nde Washington, D.C.’yi temsil eden ancak oy hakkı bulunmayan Kongre üyesi Eleanor Holmes Norton, ‘’Kongre’nin önünde iki seçenek var: Ülkemizin başkentinde ikamet eden 705 bin Amerikan vatandaşı üzerinde demokratik olmayan uygulamayı devam ettirmek ya da ülkemizin umut ve ideallerinin gereğini yerine getirmek’’ diye konuştu.
Bugün Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulan tasarı en son 1993 yılında yine Norton’un önerisiyle oylanmış ancak reddedilmişti. O dönemde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk bugün olduğu gibi yine Demokratlar’daydı. Siyah Kongre üyesi Norton, o günden bu yana her yıl aynı tasarıyı Kongre’ye sundu.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamadan önce söz alan Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Washington’a eyalet statüsü verme girişimini Demokratlar’ın siyasi bir manevrası olarak niteledi ve bunun için Anayasa’da değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Bazıları da, Washington’un eyalet olabilecek donanıma sahip olmadığı savundu.
Başkentin eyalet olmasını destekleyenler ise, Vermont ve Wyoming eyaletlerinden daha fazla nüfusa sahip başkentin 700 binin üzerinde sakininin, federal vergi ödüyor olmalarına karşın federal hükümette söz sahibi olmamasını eleştiriyor.
ABD’de vergi mükellefleri yaşadıkları eyalete göre federal yönetime yıllık olarak belirli miktarda vergi ödüyor. Başkent Washington eyalet statüsünde olmamasına rağmen burada yaşayanlar da federal yönetime vergi ödüyor. ABD’deki bu idari statü tartışmasının yansımasını Washington’a kayıtlı araçların plakalarında görmek mümkün. Washington plakalı araçların arkasında ‘’Temsil olmadan vergilendirmeye son’’ yazısı yer alıyor