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Başkent’in göbeğinde sıcak anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Başkent’te borçlarından dolayı intihara teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir kişi, Kızılay Atatürk Bulvarı’nda bir binanın 4.

Başkent’te borçlarından dolayı intihara teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir kişi, Kızılay Atatürk Bulvarı’nda bir binanın 4. katına çıkarak intihara kalkıştı. Elinde bıçak bulunan şahıs korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağıya inmesini sağladı. Ancak bina içerisinde emniyet görevlilerini yanına yaklaştırmayan şahıs, elindeki bıçağı kendine doğrultarak "Yaklaşmayın, kendimi keserim, doğrarım" diye bağırdı. Polisin müdahale ederek bina dışına çıkardığı şahıs, elindeki bıçağı savurarak kaçmaya başladı. Koşarak karşıya geçen şahıs, seyir halindeki araçlara aldırış etmeden trafiği tehlikeye attı. Elindeki bıçağı karın hizasına doğru tutan şahıs, çevredeki vatandaşlar ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şahsın borçlarından dolayı intihara kalkıştığı öne sürüldü.

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