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"Başkentin her işte birinci sırada olması lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara aslında başkent ama her alanda başkente yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum. Başkentin her işte birinci sırada olması lazım" - "İnşaat temelli projeler bütünü olmaktan ziyade insana dayalı daha sosyal, çevreci, daha yeşile ağırlık veren projeler bütünü hazırladık, inşallah bunu da gerçekleştiririz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara aslında başkent ama her alanda başkente yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum. Başkentin her işte birinci sırada olması lazım." dedi.

Özhaseki, Kayseri Erciyes Platformunca düzenlenen kahvaltıda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Özhaseki, Kayseri'de geçen çocukluk ve gençlik yıllarından anılarını ve belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini anlattı.

Bir görevinin de Türkiye'deki bin 398 belediye başkan adayını belirlemek olduğunu belirten Özhaseki, "en iyi" adayı belirlemek için çok çalıştıklarını söyledi.

Özhaseki, belediyeciliğin uzun soluklu bir iş olduğunu ve 21 sene bu görevi sürdürdüğünü, ardından bakanlık yaptığını anımsatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sıfır Atık Projesi'ni geliştirdim. Şubat ayı sonunda Ankara'da bin 600'e yakın kamu kurum ve kuruluşu, okullar Sıfır Atık'a geçiyor." dedi.

Türkiye'de şu anda atık ve kirli kağıtların yüzde 8'inin değerlendirildiğini, yüzde 92'sinin çöp tenekelerinde eriyip gittiğini kaydeden Özhaseki, "Fabrikalarımız çok ama kirli kağıt yok. Bizim kirli kağıtlarımız çöplüklerde eriyip gidiyor. Irak'tan, Suriye'den kirli kağıt satın alıyoruz. Bir ton kağıt için 17 tane ağaç kesiliyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsana dayalı daha sosyal, çevreci projeler hazırladık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağının kesinleşmesinden sonra Ankara için çalışmaya başladığını ve uzmanlardan oluşan büyük bir ekip kurarak projeler hazırladığını ifade eden Özhaseki, "İnşaat temelli projeler bütünü olmaktan ziyade insana dayalı daha sosyal, çevreci, daha yeşile ağırlık veren projeler bütünü hazırladık, inşallah bunu da gerçekleştiririz." dedi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ankara aslında başkent ama her alanda başkente yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum. Başkentin her işte birinci sırada olması lazım. Eğer ticaretten bahsediyorsanız, en büyük payı başkentin alması lazım. Sanayiden konuşuyorsanız, Ankara'nın önemli sanayi adamları var ve daha ileride olması lazım. Kültür sanattan bahsediyorsanız, ille de İstanbul'a has kalmaması lazım bu işin. Herkes aradığını Ankara'da kültür sanat alanında bulmalı."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Özhaseki Kayseri hemşehirlileriyle buluştu

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