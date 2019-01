AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara aslında başkent ama her alanda başkente yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum. Başkentin her işte birinci sırada olması lazım." dedi.

- "İnsana dayalı daha sosyal, çevreci projeler hazırladık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağının kesinleşmesinden sonra Ankara için çalışmaya başladığını ve uzmanlardan oluşan büyük bir ekip kurarak projeler hazırladığını ifade eden Özhaseki, "İnşaat temelli projeler bütünü olmaktan ziyade insana dayalı daha sosyal, çevreci, daha yeşile ağırlık veren projeler bütünü hazırladık, inşallah bunu da gerçekleştiririz." dedi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ankara aslında başkent ama her alanda başkente yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum. Başkentin her işte birinci sırada olması lazım. Eğer ticaretten bahsediyorsanız, en büyük payı başkentin alması lazım. Sanayiden konuşuyorsanız, Ankara'nın önemli sanayi adamları var ve daha ileride olması lazım. Kültür sanattan bahsediyorsanız, ille de İstanbul'a has kalmaması lazım bu işin. Herkes aradığını Ankara'da kültür sanat alanında bulmalı."