Türkiye'nin en büyük halk kütüphanelerinden birisi olan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde, 55 bine yakın aktif üyeye ve Başkentlilere aile film saatlerinden kişisel gelişim söyleşilerine kadar çeşitli konulardaki etkinlikler ücretsiz sunuluyor.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Türk Kütüphaneciler Derneğince "En İyi Halk Kütüphanesi" seçilen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanesi, dijitalleşen dünyanın kütüphaneleri negatif etkilediği algısını yıkarak çalışmalar yürütüyor.

Türkiye'nin en büyük halk kütüphanelerinden biri olan, 25 Temmuz 1922'de açılan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinin 55 bine yakın aktif üyesi ile yaklaşık 65 bin kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyonu bulunuyor.

Mimar Paul Bonatz tarafından 1944-46 yıllarında tasarlanarak 4 bin 518 metrekare arsa üzerinde 3 bin 820 metrekare kapalı alanda inşa edilen kütüphane, birbirine bağlı 3 bloktan oluşuyor.

- Gönüllülerle etkinlik

Kütüphanede, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alınan mekanlar olmadığını, bunun ötesinde bilginin, bilimin, uzmanlığın, tecrübenin, hoşgörünün, gönüllülüğün paylaşılabileceği ve çoğaltılabileceği sosyal mekanlar olduğunu vurgulayan etkinlikler yapılıyor.