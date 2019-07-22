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Başkentin "sosyal" kütüphanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük halk kütüphanelerinden birisi olan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde, 55 bine yakın aktif üyeye ve Başkentlilere aile film saatlerinden kişisel gelişim söyleşilerine kadar çeşitli etkinlikler ücretsiz sunuluyor - Herkese açık olan etkinlikler, gönüllülük esasıyla hazırlanıyor - Kütüphanenin yaklaşık 65 bin kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyonu bulunuyor

Türkiye'nin en büyük halk kütüphanelerinden birisi olan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde, 55 bine yakın aktif üyeye ve Başkentlilere aile film saatlerinden kişisel gelişim söyleşilerine kadar çeşitli konulardaki etkinlikler ücretsiz sunuluyor.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Türk Kütüphaneciler Derneğince "En İyi Halk Kütüphanesi" seçilen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanesi, dijitalleşen dünyanın kütüphaneleri negatif etkilediği algısını yıkarak çalışmalar yürütüyor.

Türkiye'nin en büyük halk kütüphanelerinden biri olan, 25 Temmuz 1922'de açılan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinin 55 bine yakın aktif üyesi ile yaklaşık 65 bin kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyonu bulunuyor.

Mimar Paul Bonatz tarafından 1944-46 yıllarında tasarlanarak 4 bin 518 metrekare arsa üzerinde 3 bin 820 metrekare kapalı alanda inşa edilen kütüphane, birbirine bağlı 3 bloktan oluşuyor.

- Gönüllülerle etkinlik

Kütüphanede, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alınan mekanlar olmadığını, bunun ötesinde bilginin, bilimin, uzmanlığın, tecrübenin, hoşgörünün, gönüllülüğün paylaşılabileceği ve çoğaltılabileceği sosyal mekanlar olduğunu vurgulayan etkinlikler yapılıyor.

Kütüphane ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında etkinlikler, Genç Gönüllüler Platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Her etkinlik kütüphaneciler ve gönüllüler tarafından "hiçbir maddi karşılık beklemeksizin" gerçekleştiriliyor. Etkinlikler herkese açık, ücretsiz olarak düzenleniyor.

Türkiye'deki diğer kütüphanelere de yol gösterici olmayı hedefleyen Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesince, yarıyıl ve yaz tatillerinde de özel etkinlik programı yapılıyor.

Kütüphanede aile, sağlık, kişisel gelişim, kariyer konularında söyleşiler, sanat atölyeleri, aile film saatleri düzenleniyor. Çocuklar için de zeka, dikkat ve başarı oyunları hazırlanıyor.

- WhatsApp'tan kütüphane yetkililerine ulaşılabiliyor

Birçok işlemi dijital ortamda sağlanan kütüphanenin web sitesi üzerinden hem kendi koleksiyonuna hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 81 ilde bin 162 kütüphanenin kitap listesine erişilebiliyor. Kitapların hangi kütüphanede olduğu ve kullanım durumları izlenebiliyor.

Kütüphanelerden ödünç alınan kitapların süresi uzatılabiliyor. Kitap arama ve okuma geçmişi görülebiliyor. Kütüphanede olması istenen kitapların satın alınması için öneri sunulabiliyor.

Kütüphane hakkında çevrimiçi hizmetinden soru sorularak cevap alınabiliyor ve yetkililere WhatsApp hattından da ulaşılabiliyor.

Her yaşta üyeliğin ücretsiz olduğu kütüphaneye, T.C. kimlik numarasını gösteren belgeyle başvurulabiliyor.

Öte yandan, kullanıcılar, kütüphaneye uğramadan e-devlet platformu üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek, okuma geçmişi ve ödünç alınan materyalleri görebiliyor ve katalog taraması yapabiliyor.

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