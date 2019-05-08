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Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

  ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA A.Ş.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 'yeşil alan bakım ve onarım' ihalesine, bin 662 firma başvuruda bulundu. Rekor başvurunun yapıldığı ihale, 'şeffaf belediyecilik' anlayışı kapsamında canlı yayında gerçekleştirildi. 10 Mayıs'ta sona erecek ihale sonunda, en iyi teklifi veren 40 firma ile sözleşme imzalanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ANFA A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün, 'Başkent’in yeşil alan bakım ve onarım' ihalesini tüm firmaların başvurusuna açık hale getirdiklerini duyurmasının ardından başvurular alındı. 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında bin 662 firma ihaleye başvurdu. 32 bölgede yeşil alanların bakım ve onarım işini yapacak firmaların belirleneceği ihale bugün başladı. İhale, ilk kez ANFA Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ve belediyenin Youtube hesabından canlı yayınlandı. İhale, kamuoyuna ve basına da açık şekilde gerçekleştirildi. 10 Mayıs'ta sona erecek ihale kapsamında firmaların verdiği teklifler değerlendirilecek. Değerlendirme sonunda en iyi teklifi veren 40 firma ile sözleşme imzalanacak. İhaleyi alan firmalar, 8 ay süreyle Başkent'in yeşil alan bakım onarım çalışmalarını üstlenecek.

'TÜM FİRMALARA AÇIK HALE GETİRDİK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihale ile ilgili değerlendirmesi belediyenin internet sitesinde yer aldı. Başkan Yavaş, ANFA'nın kuruluş tarihi olan 1991 yılından bu yana ilk defa gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ANFA web sitelerinde yayınladıkları duyuru ile ihaleyi tüm firmaların başvurusuna açık hale getirdiklerini söyledi. Bunun sonucunda ihaleye rekor düzeyde bin 662 ile firmanın başvuru yaptığını belirten Başkan Yavaş, "ANFA yönetiminin başlattığı yeni uygulama sayesinde teklif verme sürecinde tekelleşmeyi önledik. Geçmiş yıllarda her bakım bölgesi için 3 ya da 5 firma davet edilip, defalarca aynı firmalarla sözleşme imzalanırken, bizim dönemimizde bölgelere göre ortalama 40-50 istekli, bazı bölgelere ise 80’e yakın istekli başvuru dosyası alınmıştır" dedi.

Başkan Yavaş'ın talimatıyla 2 gün sürecek ihalenin hem ANFA Genel Müdürlüğü internet sitesi hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube adresi üzerinden canlı izlenebileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
-İhale
-İhale başkanı ile röp.
-İhaleye katılanlar
-Detay
Haber-Kamera: Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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