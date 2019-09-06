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Başkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün 'kadına şiddete hayır' sloganıyla başlattığı proje kapsamında Başkentli kadınlara 'self defans' (kendini koruma) eğitimi veriliyor.

Başkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimi

ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün 'kadına şiddete hayır' sloganıyla başlattığı proje kapsamında Başkentli kadınlara 'self defans' (kendini koruma) eğitimi veriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetler kapsamında kendini koruma eğitim çalışması başlatıldı. EGO Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen eğitimin ilk gününe kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Derste kadınlara savunma teknikleri konusunda eğitimler verildi.
'AMAÇ KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEK'
Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlayan eğitim ile ilgili bilgi veren EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, eğitimleri yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Projeyi kadına yapılan şiddeti önlemek için başlattıklarını ifade eden Hondoroğlu, "Tabii ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyız; ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı da kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir bunun eğitimini veriyoruz" dedi.
'BU BİR FARKINDALIK PROJESİDİR'
Eğitimi veren Krav Maga Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ, kadınların kendini savunmaları için verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Kendini savunma sporu olan 'self defans'ın aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir farkındalık projesi de olduğunu söyleyen Karadağ, "Kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek için buradayız. Bu bir farkındalık projesidir. Kadınlara küçük tekniklerle kendilerini nasıl savunacakları konusunda püf noktalar öğretiyoruz. Bence her kadın çok güçlüdür. Belli teknikleri öğrendikten sonra kendilerini savunmakta çekinmeyecekler. Kendilerine güvenleri gelecek. Tüm kadınların bu tür eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
'ARTIK KADINA ŞİDDET DURSUN’
Eğitime katılanlardan Burcu Güngör, "Kızım ve oğlum burada karate kursuna geliyor. Ben de onlarla gidip geliyorum. Savunma tekniklerini öğrenmek bizim için çok faydalı olacak. Kadına da, erkeğe de şiddet doğru bir şey değil; ama zor durumda kaldığımızda da kendimizi korumamız gerekiyor. Bu eğitimi verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Hülya Soyfidan da, eğitimler sayesinde kendine olan güveninin arttığını söyleyerek, "Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm" şeklinde konuştu.

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Başkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimiBaşkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimiBaşkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimiBaşkentli kadınlara 'kendini koruma' eğitimi

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