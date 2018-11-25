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Başkentli Kartallar minik Hamza için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşayan Beşiktaş taraftarları, geliri serebral palsi hastası 9 yaşındaki Hamza İpek'in tedavisi için bağışlanacak "Kemal" adlı müzikalde bir araya geldi

Başkentli Kartallar, geliri serebral palsi hastası 9 yaşındaki Hamza İpek'in tedavisi için bağışlanacak "Kemal" adlı müzikalde bir araya geldi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin organizasyonuyla MEB Şura Salonu'nda sahnelenen ve Cumhuriyet tarihinden çeşitli kesitlerin yer aldığı müzikal, konusu ve yer verilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarla izleyicilerin beğenisini topladı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, müzikalin ardından yaptığı konuşmada, Beşiktaşlıların etkinliğe yoğun ilgi göstermelerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek minik Hamza'ya destek olanlara teşekkür etti.

Salonda bulunanlardan yoğun alkış alan müzikali sahneleyen sanatçı Pınar Ayhan'a da Hamza'nın ailesi tarafından çiçek takdim edildi.

Etkinliğe, Hamza'nın annesi Semra ve babası Hacı İpek, ağabeyi Mehmet Ali İpek'in yanı sıra Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı.

Müzikalin sahnelenmesinden elde edilen gelir, uzun süredir serebral palsi hastalığıyla mücadele eden ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olan minik Hamza’nın tedavisinde kullanılacak.

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“Orada Duruverseydi Zaman – Kemal” Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Hamza İpek meb şura Serebral Palsi

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