HABER

Başkentliler "Aida" operasını ayakta alkışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 02:12 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesinin yeni sezondaki iddialı eserlerinden "Aida", prömiyerinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı - Aida rolünde Feryal Türkoğlu, Radames rolünde Murat Karahan, Amneris rolünde Ezgi Karakaya, Amonasro rolünde ise Eralp Kıyıcı sahne aldı

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden sonra Ankara'da prömiyer yaparak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Aida" operası, 3 bin kişilik ATO Congresium Salonu'nda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı Şef Can Okan yönetti.

Aida rolünde Feryal Türkoğlu, Radames rolünde Murat Karahan, Amneris rolünde Ezgi Karakaya, Amonasro rolünde ise Eralp Kıyıcı sahne aldı.

Salonun tamamına yakınının dolu olduğu prömiyerde DOB, Ankaralılara sanat şöleni yaşattı.

Eseri, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İrlanda, Japonya, Letonya ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçileri ve Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı da izledi.

- Aida ile Radames'in imkansız aşkı

Aida operası, Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Giavanni Pirandello imzası taşıyor.

Koro şefliğini Giampaolo Vessella'nın, koreografisini Sergei Terechenko'nun yaptığı eserin 5 Kasım'da gerçekleştirilecek bir sonraki temsili de ATO Congresium Salonu'nda olacak.

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Beşiktaş'ta genç kadına taciz saniye saniye kamerada Beşiktaş'ta genç kadına taciz saniye saniye kamerada 
Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aida Başkent "Aida" operasını dakikalarca ayakta alkışladı Prömiyer

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Kartal ağır yaralı

Kartal ağır yaralı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü!

Bartın'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü!

Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!

Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!

Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Gri listede aranan terörist öldürüldü

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

Demledikleri çay sonları oldu! Aksaray'da iki genç ölü bulundu

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

19 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.