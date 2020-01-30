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Başkentliler çiğ köfte ve baklava yemek için kıyasıya yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ankara’da düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri renkli anlara sahne oldu.

Ankara’da düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri renkli anlara sahne oldu. Gaziantep’in meşhur mutfağının Başkentlilerle buluşturulduğu festivalde acılı çiğ köfte ve baklava yeme yarışmasında vatandaşlar kıyasıya yarıştı.
Gaziantep’in meşhur lezzetleri Gaziantep Gastronomi Tanırım Günleri kapsamında Başkentlilerle buluşturuldu. ANFA Fuar Merkezi ev sahipliğinde 4 gün boyunca devam edecek tanıtım günü farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gaziantep’in birbirinden özel lezzetleri vatandaşlara sunulurken, düzenlenen yarışmalarda Türkiye ve farklı ülkelerden ünlü isimler jüride yer alacak.
Tanıtım günlerinin ilk gününde gerçekleşen acılı çiğköfte ve baklava yeme yarışmasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ödülü alabilmek için dakikalar içinde onlarca baklava ve acılı çiğköfte tüketen yarışmacılar, festivale renk kattı.
Fuarda, Gaziantep mutfağının meşhur baklavası da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Antep baklavasıyla ilgili bilgi veren Ali Polat, Antep baklavasının sırrının tereyağı, fıstığı ve sert buğday unu olduğunu söyleyerek, “Emek olmaz yemek olmazsa. Daha çok itina gösteriyoruz. Baklavanın altın sarısı rengi olacak, çatalı vurunca bir ses gelecek, mideyi rahatsız etmemesi lazım. Taze baklava da daha parlak durur. Doğal şeker kullanılması lazım ve şekeri doğal olursa ve az olursa baklava ters çevrildiğinde dökülmez” dedi. Polat, baklavanın elle yenilmesi gerektiğini dile getirdi.
Fuarı ziyaret eden vatandaşların bazıları memleket özlemini giderirken bazıları da Gaziantep mutfağını tatma imkanı buldu.

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