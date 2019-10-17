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Başkentliler en çok domates tüketiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ankara’da hal verilerine göre son üç ayda 52 bin tonla en çok domates tüketilirken, mısır tüketimi de rekor kırdı.Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Başkentlilerin 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasındaki sebze ve meyve tüketimine ilişkin verileri açıkladı.

Ankara’da hal verilerine göre son üç ayda 52 bin tonla en çok domates tüketilirken, mısır tüketimi de rekor kırdı.
Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Başkentlilerin 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasındaki sebze ve meyve tüketimine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Başkentliler son 3 ayda toplam 330 bin ton sebze ve meyve tüketirken, en çok tüketilen sebze 52 bin tonla domates oldu. Toptancı Hali verilerine göre bu yıl Temmuz-Ekim ayları arasında mısır tüketimi de rekor kırdı. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği mısır, 12 milyon 819 bin adet tüketimle son yılların rekor seviyesine ulaştı.

Yaz döneminde karpuz ve kavun bol bol tüketildi
Özellikle yaz döneminde Başkentlilerin en çok tükettiği meyvelerin başında 50 bin tonla karpuz ve 28 bin tonla kavun yer aldı. Yeşilliği sofralarından eksik etmeyen Başkentliler yaz ve sonbahar aylarını kapsayan dönemde 5 milyon bağ maydanoz, 4 milyon adet ile kıvırcık ve iceberg, 4,5 milyon bağı aşan roka ve dereotu da tüketti. Ankara’da 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında ayrıca 1 milyon 730 bin bağ nane, 967 bin kilogram ıspanak, 895 bin adet marul, 855 bin kilogram yeşil soğan tüketildi.

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor

Başkentliler en çok domates tüketiyor
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