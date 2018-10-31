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Başkentlilere 14 dilde müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Hatay Birlik Vakfınca, Hatay Günleri kapsamında düzenlenen "Antakya Medeniyetler Korosu" konseri, başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: - Antakya Medeniyetler Korosu'nda farklı millet ve mezhepten müzisyenler var ama hepsi aynı yere bakıyor ve Türk bayrağının altında huzurlu ve mutlu olarak yaşıyorlar. Hepsi birbirlerinin ilahi ve türkülerini canı gönülden okuyor"

Hatay Birlik Vakfınca, Hatay Günleri kapsamında başkentte "Antakya Medeniyetler Korosu" konseri düzenlendi.

MEB Şura Salonu'ndaki konsere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Hatay Birlik Vakfı Başkanı Mehmet İhsan Aydeğer ve diğer davetliler katıldı.

Konserin açılışında konuşan Hatay Birlik Vakfı Başkanı Mehmet İhsan Aydeğer, konserin yılda bir kez yapıldığını ve her yıl ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun 2012 Nobel Barış Ödülü adayı olduğunu hatırlatan Aydeğer, "Hatay Günleri'nden dolayı vakfımıza bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirden de 110 üniversite öğrencisine burs veriyoruz." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Hatay günlerine emeği geçenlere teşekkür ederek, "Antakya Medeniyetler Korosu'nda farklı millet ve mezhepten müzisyenler var ama hepsi aynı yere bakıyor ve Türk bayrağının altında huzurlu ve mutlu olarak yaşıyorlar. Hepsi birbirlerinin ilahi ve türkülerini canı gönülden okuyor." ifadelerini kullandı.

Farklı dillerin, tarihlerin ve medeniyetlerin Hatay'da birlikte yaşadığına vurgu yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, anlatılan birlikteliğin en somut halinin Medeniyetler Korosu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Müslüman, Hristiyan ve Yahudi müzisyenlerden oluşan "Antakya Medeniyetler Korosu", 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendirildi.

Koro Şefi Yılmaz Özfırat'ın öncülüğünde seslendirilen ilahi ve türküler, salondakilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Antakya Medeniyetler Korosu Hatay Birlik Vakfı Mehmet İhsan Aydeğer

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