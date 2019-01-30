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Başkentlilerin kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

Dün akşamdan itibaren kent genelinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen Ankaralılar, kızağını ve poşetini alarak parklara akın etti.Başkent’te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi.

Dün akşamdan itibaren kent genelinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen Ankaralılar, kızağını ve poşetini alarak parklara akın etti.
Başkent’te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü. Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak, poşet ve kızakla kayarak çıkardı. Seymenler ve Botanik Parkı başta olmak üzere çevredeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Kimi vatandaşlar da evcil hayvanları ile karın tadını çıkarttı.
Dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, kar yağışı sonucu ortaya çıkan görüntüleri cep telefonu ile fotoğrafladı.
Vatandaşlar, uzun zaman sonra yağan karı fırsat bilerek parklara geldiklerini, poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Başkentlilerin kar keyfi

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