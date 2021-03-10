HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te 1 haftada kaçakçılıktan 19 kişi gözaltına alındı

Başkent’te 1 haftada kaçakçılıktan 19 kişi gözaltına alındı

10.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda malzemeye el konuldu.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda malzemeye el konuldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 123 bin 600 adet makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 adet muhtelif elektronik eşya, 589 adet bandrol, 182 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 38 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörüne el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Vali ile genç kızların gülümseten 'Müslüm Gürses' diyaloğu

Son Dakika: 81 ilde operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'i uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?

Sosyal medyadan 200 TL’lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

İnternetten mont siparişi verdi, kutudan çıkan şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.