Başkent’te 1 haftada kaçakçılıktan 19 kişi gözaltına alındı

Ankara’da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda malzemeye el konuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 123 bin 600 adet makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 adet muhtelif elektronik eşya, 589 adet bandrol, 182 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 38 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörüne el konuldu.

