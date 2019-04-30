Başkentte 1 Mayıs öncesi asayiş uygulaması

Başkentte 1 Mayıs öncesi 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 77 kişi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, huzur ile güven ortamının devamının sağlanması, bu ortamı provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerden toplam 811 ekipte görevli 4 bin personelin katıldığı hava destekli uygulamada, 60 bin 353 kişi kontrol edilirken, bunlardan çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 77 kişi yakalandı. Ayrıca 6 kişi gözaltına alındı, 35 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapılarak 17 bin 582 lira para cezası uygulandı.

Uygulamalar sırasında kontrol edilen 8 bin 149 araçtan 227'sine cezai işlem uygulanarak 130 bin 443 lira para cezası kesilirken, 36 araç ise trafikten men edildi.

Denetlenen 512 iş yerinden 29'una cezai işlem uygulandı, yasal şartlara uygun olmadığı belirlenen 3 iş yeri kapatılarak 14 bin 796 lira para cezası kesildi.

Uygulamalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 gram eroin, 5 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

