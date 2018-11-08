Başkentte 11. Ege İlleri Tanıtım Günleri

Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca gerçekleştirilen 11. Ege İlleri Tanıtım Günleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, mehter takımı ve Ege yöresine özgü halk oyunları gösterisinin ardından yaptığı konuşmada, İstiklal mücadelesinin kazanıldığı Ege Bölgesi'nin aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliği temsil ettiğini söyledi.
Bakanlığı döneminde Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) kapsamında, bölgenin kalkınması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"Ege illerine yaptığımız baraj ve gölet sayısı 212'dir. Afyonkarahisar'dan, İzmir'e kadar 61 yere içme suyu verdik. 740 dere ıslahı yaptık. 620 milyon ağaçlandırma yaparak Ege'yi yemyeşil yapıyoruz. 25 şehir ormanı, 243 mesire alanı ve 66 bal ormanı kurduk. Ege'ye ne yapılırsa karşılığı veriliyor çünkü Egeliler çalışkan insanlardır."
Ege Bölgesine özgü el işi, takı ve yiyeceklerin Başkentlilerle buluşacağı tanıtım günleri etkinliği 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
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