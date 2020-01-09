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  4. Başkentte 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı

Başkentte 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: - "Bizler Avrupalı meslektaşları gibi çoktan yerleşmiş bir hukuk sisteminde mesleklerini icra eden avukatlar değil, hukuk sisteminin insan haklarına yaraşır şekilde inşası ve devamı için mücadele vermek zorunda kalmış hak savunucularıyız"

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Bizler Avrupalı meslektaşları gibi çoktan yerleşmiş bir hukuk sisteminde mesleklerini icra eden avukatlar değil, hukuk sisteminin insan haklarına yaraşır şekilde inşası ve devamı için mücadele vermek zorunda kalmış hak savunucularıyız." dedi.

Ankara Barosunca Bilkent Hotel Konferans Salonu'nda, "İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu" temasıyla "11. Uluslararası Hukuk Kurultayı" düzenlendi.

Kurultayın açılışında konuşan Sağkan, hukukçuların tarih boyunca kaostan, krizden, sömürüden ve haksızlıklardan beslenenlere rahatsızlık verdiğini belirtti.

Dünya durduğu sürece hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Sağkan, hukukçuların hak savunuculuğu sıfatlarının yanında kalemleriyle de geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Sağkan, "Bizler Avrupalı meslektaşları gibi çoktan yerleşmiş bir hukuk sisteminde mesleklerini icra eden avukatlar değil, hukuk sisteminin insan haklarına yaraşır şekilde inşası ve devamı için mücadele vermek zorunda kalmış ve tartışması yüzyıllar önce bitmiş en temel evrensel değerler için boğazları patlarcasına bağırmak zorunda kalan hak savunucularıyız." diye konuştu.

Herhangi bir iktidar çatısı altında olmadıklarını ve tarihin her yerinde olduklarını ifade eden Sağkan, şunları kaydetti:

"Bizim için adalet, zaten çoktan var olan ve konumu tartışmasız hayatta yaygın bir ide değil, uğruna gerekirse özgürlüklerimizden ve hatta hayatlarımızdan ödün vermek zorunda kaldığımız, bu ülkenin karış karış her toprağında cübbelerimizle nöbetini tutuğumuz kutlu davamızdır. Bizler hak, özgürlük ve adalet için belli bir zümreye iltimas geçilmesin diye gece ve gündüz, sabah ve akşam, 7 gün 24 saat gözlerini bir saat bile kapatmaması gereken, varlıklarıyla hakimleri ve savcıları sıradan kamu görevlileri olmaktan azat ederek yargıyı yargı yapan kutsal savunma makamlarıyız."

- "Bunların içinin doldurulması lazım"

Kurultayda konuşan TBMM Başkanvekili Levent Gök, insanın doğuştan gelen bazı haklarını topluma kabul ettirmek için uzun yıllar boyunca mücadeleler verildiğini anlattı.

Gök, "Bugün de bu mücadeleler devam etmektedir. Kendisini demokratik olarak tanımlayan başkanlar, başbakanlar cumhurbaşkanları dahi bugün dahi insan haklarına karşı duyarlı değildir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin hukuk alanında önemli süreçlerden geçtiğini söyleyen Gök, "Türkiye'nin insan hakları karnesi pek iyi değil. Hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi vazgeçmeyeceğimiz kavramlardır. Bunların içinin doldurulması lazım. Söylemlerle değil, uygulamalarla olması gerekir." dedi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda hukukçu, insan hakları savunucuları ve hukukçu adaylarının katıldığı kurultay, 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.

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"11. Uluslararası Hukuk Kurultayı" Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan

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