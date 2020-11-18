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  4. Başkent’te 13 evi soyan Sincap lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

Başkent’te 13 evi soyan Sincap lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

18.11.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Başkent’te ekim ayı içerisinde Keçiören, Sincan, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde girdiği 13 farklı evde hırsızlık yapan "Sincap" lakaplı M.E.Ç, Ankara Emniyet’ine bağlı Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından "Fındık" adı verilen yakalanarak tutuklandı.Özellikle gece vakti yada sabaha karşı balkonlara ustaca tırmanmak suretiyle açık olan kapı yada pencerelerden direkt, kapalı olan kapı ve pencereleri de tornavida vb.

Başkent’te ekim ayı içerisinde Keçiören, Sincan, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde girdiği 13 farklı evde hırsızlık yapan "Sincap" lakaplı M.E.Ç, Ankara Emniyet’ine bağlı Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından "Fındık" adı verilen yakalanarak tutuklandı.
Özellikle gece vakti yada sabaha karşı balkonlara ustaca tırmanmak suretiyle açık olan kapı yada pencerelerden direkt, kapalı olan kapı ve pencereleri de tornavida vb. aletle zorlayıp açmak suretiyle evlere giren şüpheli M.E.Ç’in para, cep telefonu, tablet, saat, ziynet gibi değerli eşyaları çaldığı ve hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı, karışmış olduğu 12 evden hırsızlık ve 1 bisiklet hırsızlığı olayında 10 adet cep telefonu, 7000 TL. para, 4 adet tablet bilgisayar, içerisinde kimlik-banka kartları ve 800 TL. olan 2 adet cüzdan, 1 adet kol saati, 5000 TL. değerinde çeşitli ziynet eşyası ve 1 adet bisiklet çaldığı, müştekileri 75.000 TL. maddi zarara uğrattığı belirtildi.
3 özel ekip tarafından 55 farklı kamera görüntüsünün incelenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, belirtilen olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Sincap lakaplı M.E.Ç’in 27.10.2020 günü son olayda çaldığı eşyaları satarken suçüstü yakalandığı belirtilirdi. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde şüpheli M.E.Ç.’ nin çalmış olduğu paraları harcadığı, diğer tüm malzemeleri ise ikinci el eşya alım-satım işi yapan G.D.’ ye değerinin altında sattığın tespit edildiği kaydedildi. Yakalanan G.D’nin işyerinde yapılan aramada çeşitli markalarda 75 çift ayakkabı, 14 adet tesbih, 8 adet kol saati, 2 adet adi kolye, 3 adet cep telefonu, 3 adet tablet bilgisayar ve 1 adet gözlük ele geçirildi. Eşyaları kendi işyerinde piyasaya sürdüğü tespit edilen G.D ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheli M.E.Ç.’ ye belirtilen olayların haricinde daha önceden özellikle Altındağ ilçesinde gündüz vakitlerinde gerçekleştirdiği çoğu su sayacı hırsızlığı gibi 36 açıktan hırsızlık, 3 bisiklet hırsızlığı, gece vakitlerinde gerçekleştirdiği 3 evden hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık ve 5 diğer suçlar olmak üzere 48 ayrı suçtan defaten işlem yapıldığı, şahıs sık sık cezaevine girip çıktığı ve en son Covid-19 Pandemisi nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasına rağmen hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.E.Ç’ adli makamlara sevkinin ardından tutuklanarak yasal işlem başlatıldı.

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