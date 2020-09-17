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Başkent’te 15 evi soyan hırsızlara polisten film gibi operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ankara’da 15 ayrı adresten toplam 120 bin liralık ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 4 kişi, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince film gibi operasyonla yakalandı.Başken’tte kapı kilit göbeğini kırmak suretiyle evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ankara’da 15 ayrı adresten toplam 120 bin liralık ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 4 kişi, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince film gibi operasyonla yakalandı.
Başken’tte kapı kilit göbeğini kırmak suretiyle evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını 4 erkek zanlının gerçekleştirdiği belirlendi. Kiralık araç kullanan hırsızların kullandıkları aracın GPS incelenmesi neticesinde Diyarbakır’dan kiralandığı ve Ankara istikametine doğru yola çıktığı, güzergahta bulunan illerde birer gün konakladığı, bu zaman zarfında zanlıların hem illerin tarihi yerlerini gezdikleri hem de evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Ankara’ya gelen zanlıların 15 evi soyduktan sonra İstanbul’a yola çıktıklarını belirleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda aracı yol üstünde durdurarak M.B., N.K., H.G. ve A.M’yi gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda hedef şaşırtmak için sık sık değiştirdikleri çok sayıda elbise, kapı kilit göbeğini kırmada kullanılan 4 tornavida, 2 kurbağacık anahtar, 1 ayarlı pense, 1 bıçak, evlerden çalındığı belirlenen 5 kol saati, 2 kolye, 1 bileklik, 1 gözlük, 1 tabaka, 2 yüzük, 1 çakı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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