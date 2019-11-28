Başkentte 15 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde resmi evrakta ve parada sahtecilik, silahla yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan aranan Murat E'nin Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki adreste gizlendiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Murat E'nin 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

