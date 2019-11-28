HABER

Başkentte 15 suçtan aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

Resmi evrakta ve parada sahtecilik, silahla yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arama kaydı ve 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde resmi evrakta ve parada sahtecilik, silahla yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan aranan Murat E'nin Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki adreste gizlendiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Murat E'nin 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü 
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehitHakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavgada dayak yedi, sinirini yol kenarındaki araçlardan çıkardı

Kavgada dayak yedi, sinirini yol kenarındaki araçlardan çıkardı

Balekesir'de anne diye meliyen kuzu! Doğumda annesini kaybetmiş...

Balekesir'de 'anne' diye meliyen kuzu!

Son dakika... Hakkari'den acı haber: Üs bölgesine yıldırım düştü! 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber... Yıldırım düşmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Samsun'daki asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü

Asker eğlencesinde korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.